Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılı öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurularını almaya başladı.
|21 Temmuz 2020 09:33
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılı öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurularını almaya başladı.
2020 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları
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