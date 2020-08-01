18 yaştan önceki SSK'lı hizmetler, Memurluk görevinde ve emekliliğinde nasıl değerlendirilir?
|01 Ağustos 2020 12:00
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Hizmet süresine ilave açısından:
4857 sayılı İş Kanununda 14 yaşın dolumu ile 18 ve daha küçük yaş aralığında işçi olarak ve Kanunda belirlenen şartlar dahilinde çalışılabileceği belirlenmiştir.
506 sayılı Kanunda da 18 yaşından önce geçen sürelerde prim ödenmiş olması halinde emeklilik gün sayılarına ekleneceği belirlenmiştir.
Dolayısıyla, 14 yaş dolumu ile 18 ve daha küçük yaş aralığında çalışmaları bulunan memurların, memurluktan önce geçmiş bu süreleri 2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan Kanun gereği bütünleşmektedir.
Bu şekilde çalışmaları olanların, emekli olmaları için aranılan hizmet dolumunun daha önce tamamlanması ve 23/05/2002 tarihine kadar olan sürede aranılan toplam hizmet süresine ilave edilmesi, memurlar için avantajlı bir durum olarak görünmektedir.
İntibak işlemi yönüyle:
5434 e tabi memurların sigortalı çalışmalarının intibak işlemine tabi tutulması, 5434 sayılı Kanunun Ek Madde 18 hükmü gereği olmaktadır. Bu maddede, açık olarak 18 yaşından önce geçen sigortalı çalışmalarının intibak işlemine tabi tutulmayacağı belirlenmiştir.
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