YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlilerine iki dönem ek süre hakkı!
Yükseköğretim Kurulu, pandemi sebebiyle iki dönem kaydını donduran araştırma görevlilerinin bu sürelerinin kadroda bulunma sürelerinden sayılmayacağına karar verdi!
|21 Temmuz 2020 10:04
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Yükseköğretim Kurulu, 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine uygun olarak, ÖYP, Öncelikli Alanlar ve 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerine, iki döneme kadar ek süre verilebileceğini, ayrıca bu sürelerin araştırma görevlilerinin kadroda bulunma süresine de eklenmesi gerektiğini tüm üniversitelere duyurdu.
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