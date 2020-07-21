Mahkeme, RTÜK'ün Tele1'e verdiği ceza hakkında kararını verdi
RTÜK'ün, Tele1'e verdiği 5 günlük ekran karartma cezası mahkemelik olmuştu. RTÜK üyesi İlhan Taşcı Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı
|21 Temmuz 2020 10:04
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RTÜK Üyesi İlhan Taşcı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin RTÜK'ün Tele1 için verdiği 5 günlük ekran karartma cezası için "yürütmeyi durdurma" kararı verdiğini açıkladı.
Taşcı paylaşımında mahkeme kararını yayınlarken, "RTÜK'ün Tele 1'e verdiği 5 günlük ekran karatma cezasına ilişkin açtığımız davada Ankara 4. İdare Mahkemesi, cezanın doğrudan basın özgürlüğü ve yurttaşların haber alma hakkına müdahale niteliğinde olduğuna hükmederek cezanın yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi." notunu düştü.Mahkeme Kararı:
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