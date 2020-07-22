SBB, mevzuata aykırı ilanlara ne zaman müdahale edecek?

Son yıllarda, kamuda serbest memur atama izinlerinin kademeli olarak azalması ve buna bağlı olarak birçok kurumda sözleşmeli personel statüsünde alıma ağırlık verilmesi ile birlikte kurumsal düzeyde de 4/B alımları giderek artmaktadır.

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yürütülen alımlarda, kurumların belirlediği öğrenim, tecrübe ve sertifika şartları "herhangi bir kontrol ve denetimden geçmediği için", 4/B alımları kişiye özel ve mevzuata aykırı kadroların merkezi haline gelmiştir.

Bu mecradan defalarca bu durumu uyarmamıza ve somut örnekleriyle gündeme taşımamıza rağmen, üst kurumlar kör, sağır ve dilsizi oynamaya devam etmekteler . Birileri görmezden geldiği sürece biz de yangına su taşıyan karınca misali pes etmeden sorunları/usulsüz alımları duyurmaya devam edeceğiz.

Bu duruma dair "uç bir örneği" yine üniversiteler özelinde gündeme getirelim. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından 20 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de 6 Büro Personeli, 1 Şoför ve 1 Teknisyen olmak üzere 8 kadro ilan edilmiştir.

Söz konusu Büro Personeli alımlarının ikisinde Büro Hizmetlerine yönelik öğrenim şartları aranırken, bir pozisyonda ise "nedeni nedendir bilinmez" "MADEN TEKNOLOJİSİ, MERMER TEKNOLOJİSİ, DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ ÖN LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK." şartı aranmaktadır.

İlgili Usul ve Esaslara ekli "Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir" 4 sayılı cetvelde, "Büro Personeli" pozisyonu, "Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak" şeklinde tanımlanmıştır.

Üniversitenin bahsi geçen usul ve esaslara göre alım yaptığını değerlendirdiğimizde; Maden, Mermer ve Doğal Yapı Taşları Teknolojisi gibi teknik bir eğitim görüp bu pozisyona başvuracak adayların gerçekten hangi büro hizmetlerini yürütebileceklerini anlamak haliyle oldukça güç oluyor!

Bu bağlamda, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre sözleşmeli personel kadro izin süreçlerinin onay mercii olan Strateji ve Bütçe Başkanlığının kadrolara izin verirken gösterdiği hassasiyetin yüzde birini , kurumların verdikleri ilanlarda mevzuata uygun alım yapıp yapmadıkları noktasında kontrol etmelerini beklemek doğal hakkımız olarak düşünüyoruz.

Aksi takdirde, bu şekilde üç maymun durumu devam ederse daha kötü örnekler yaratmak konusunda "yetenekli kurumlarımızın" olduğunu biz buradan göstermeye devam edeceğiz!