Şanlıurfa'da rekor sayıda ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 132 ev karantinaya alındı.
|21 Temmuz 2020 10:09
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Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 132 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Ceylanpınar'da 4, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 20, Hilvan'da 7, Karaköprü'de 43, Siverek'te 2, Suruç'ta 11 ve Viranşehir'de 8 olmak üzere 132 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 74 evde karantina süresi sona erdi.
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