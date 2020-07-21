1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Sağlığımızı önceleyip, okullarımızı açacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak" dedi ve ekledi: "Karma ve seyreltilmiş model dahil her türlü senaryo üzerinde çalışıyoruz"
 21 Temmuz 2020 10:11
Yazdır
Bakan Selçuk: Sağlığımızı önceleyip, okullarımızı açacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şartlar elverişli olduğu takdirde 31 Ağustos'ta okulların açılacağını belirterek, yeni eğitim dönemi için çeşitli modeller üzerinde çalıştıklarını vurguladı. SABAH'a konuşan Bakan Selçuk, "Büyük eğitim ailemizin en büyük isteği, sağlıkla okullarımızı yeniden açmak ama okullarımız açılana kadar da yapacağımız çok şey var. Salgının seyrine göre karma model, seyreltilmiş model dahil her türlü senaryo dahilinde ve rutin açılış prosedürlerine dair tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi. Öğrencilerin 31 Ağustos'a kadar yaz tatillerini verimli geçirmelerini isteyen Bakan Selçuk, "Çok yönlü olarak hiçbir grubu kaynaksız bırakmadan tüm çocuklarımıza, öğretmen ve velilerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güçlüklerle güçlenen eğitim ailemiz, bu süreçte aslında uzaklaştıkça yakınlaştı gerçekten. Yaz tatilini mümkün olduğunca verimli geçirerek ve sağlığımızı önceleyerek okulları birlikte açacağız" şeklinde konuştu.

'DÜNYAYA MODEL OLDUK'

Yapay zeka sistemleriyle EBA'yı yapılandırdıklarını kaydeden Selçuk, "Salgın öncesi süreçte, mevcut uzaktan eğitim altyapımızı "Eğitimde Fırsat Adaleti" anlayışı çerçevesinde güçlendirip yapay zeka sistemleriyle öğrencilerimizle etkileşim kurabilecek, hatta rehberlik edecek düzeyde yeniden yapılandırmıştık. Pek çok ülkenin henüz uzaktan eğitimin gerekliliğini tartıştığı bir süreçte, bir hafta gibi rekor bir süre içinde kurduğumuz üç ulusal televizyon kanalının yanı sıra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalımızla milyonlarca öğrencimizin evine ulaştık. Salgın sürecinde, 23 Mart'ta hızla devreye aldığımız uzaktan eğitimi; öğretmenlerimizin, velilerimizin ve elbette çocuklarımızın desteğiyle her gün biraz daha deneyim kazanarak 19 Haziran'da tamamladık. Böylece uzaktan eğitimde dünyaya model olduk" ifadelerini kullandı.

'KİTAP DAĞITIMI BAŞLADI'

Yeni eğitim dönemi için ders kitaplarını dağıtmaya başladıklarını söyleyen Selçuk, "Bu yıl, kitaplarımızı ilk kez hazirandan itibaren dağıtmaya başladık. 2020-2021 eğitim öğretim yılında, öğrencilerimize ücretsiz dağıtacağımız kitaplar il ve ilçelere ulaştırıldı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 18 milyonu bulan öğrencimizin sırasına yerleştirilecek" dedi.

Burak Çelik
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları başladı
21 Temmuz 2020 09:33		 LGS tercihleri bugün başlıyor
20 Temmuz 2020 09:02
40 yıllık öğretmenlik hayatının son gününde Bakan Selçuk ile görüştü
19 Temmuz 2020 14:31		 MEB, LGS için EBA üzerinden tercih danışmanlığı yapacak
19 Temmuz 2020 11:06
MEB'de şube müdürlerinin nakil başvuruları uzatıldı
18 Temmuz 2020 23:23		 'Bu eğitim yılını 'matematiği sevmek için işbirliği' yılı ilan edelim'
18 Temmuz 2020 12:55
20 soruda LGS tercihleri
18 Temmuz 2020 09:30		 BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
17 Temmuz 2020 18:19
MEB, adaylık kaldırma sınav giriş belgelerini yayımladı
17 Temmuz 2020 17:23		 MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
17 Temmuz 2020 11:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:46 - Ayasofya Camisi'nin açılışına gelmek isteyenlere otelini ücretsiz açacak10:46 - İBB, 50 kişilik organizasyonda kişi başı 6 bin 400 TL harcadı10:45 - Suça sürüklenen çocuk sayısı 2019'da arttı10:41 - Bayrama sayılı günler kala kiralık araçlar tükendi10:37 - Gram altın rekor tazeledi10:31 - Havai Fişek patlamasında 30 dikişe aldırış etmeyerek bölgeyi terk etmedi
10:27 - Yargıtay: Jandarmaya 'terbiyesizlik yapma' demek hakaret değil10:22 - Eski HDP MYK üyesi PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklandı10:22 - Doktorun, alkollü olduğu gerekçesiyle ilgilenmediği hasta öldü, işte Yargıtay kararı10:20 - Çok sayıda FETÖ ve PKK'lının kaçmasını sağlayan 23 kişiye tutuklama10:14 - Mart 2020 itibariyle kamudaki toplam istihdam sayısı açıklandı10:13 - Pandemi döneminde 2 milyon haneye elektrik desteği
10:11 - Bakan Selçuk: Sağlığımızı önceleyip, okullarımızı açacağız10:09 - Şanlıurfa'da rekor sayıda ev karantinaya alındı10:04 - YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlilerine iki dönem ek süre hakkı!10:04 - Mahkeme, RTÜK'ün Tele1'e verdiği ceza hakkında kararını verdi10:03 - Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı
10:00 - İl içine başvuracak öğretmeninin bilmesi gereken hususlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Bankaların bayram kredisi kampanyaları
Kılıçdaroğlu Ayasofya davetini geri çevirdi
Selçuk Üniversitesi bütün makam araçlarını kaldırdı
Erdoğan'ın koruma müdürünün annesi vefat etti
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin İş Sonu tazminatıyla ilgili çok önemli görüş yazısı
İhraç edilen 26 hakim savcıdan 19'u darbe sürecinden sonra atanmış!
Halde 3.5 lira, restoranda 110 lira!
Ayasofya'nın halısı için seferber oldular
Türk F-35'lerine ABD el koydu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
denizlispor 3
mhp'li cemal enginyurt'un partisinden ihracı 1
damien comolli 1
19.07.2020 beşiktaş vs fenerbahce maçı 3
ankaragücü 5
mehmet topal 1
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik 3
19.07.2020 ç.rizespor vs malatyaspor maçı 6
letgo'da bir şey satamamam 2
yılan burcu 1
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam