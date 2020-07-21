Bakan Selçuk: Sağlığımızı önceleyip, okullarımızı açacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şartlar elverişli olduğu takdirde 31 Ağustos'ta okulların açılacağını belirterek, yeni eğitim dönemi için çeşitli modeller üzerinde çalıştıklarını vurguladı. SABAH'a konuşan Bakan Selçuk, "Büyük eğitim ailemizin en büyük isteği, sağlıkla okullarımızı yeniden açmak ama okullarımız açılana kadar da yapacağımız çok şey var. Salgının seyrine göre karma model, seyreltilmiş model dahil her türlü senaryo dahilinde ve rutin açılış prosedürlerine dair tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi. Öğrencilerin 31 Ağustos'a kadar yaz tatillerini verimli geçirmelerini isteyen Bakan Selçuk, "Çok yönlü olarak hiçbir grubu kaynaksız bırakmadan tüm çocuklarımıza, öğretmen ve velilerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güçlüklerle güçlenen eğitim ailemiz, bu süreçte aslında uzaklaştıkça yakınlaştı gerçekten. Yaz tatilini mümkün olduğunca verimli geçirerek ve sağlığımızı önceleyerek okulları birlikte açacağız" şeklinde konuştu.

'DÜNYAYA MODEL OLDUK'

Yapay zeka sistemleriyle EBA'yı yapılandırdıklarını kaydeden Selçuk, "Salgın öncesi süreçte, mevcut uzaktan eğitim altyapımızı "Eğitimde Fırsat Adaleti" anlayışı çerçevesinde güçlendirip yapay zeka sistemleriyle öğrencilerimizle etkileşim kurabilecek, hatta rehberlik edecek düzeyde yeniden yapılandırmıştık. Pek çok ülkenin henüz uzaktan eğitimin gerekliliğini tartıştığı bir süreçte, bir hafta gibi rekor bir süre içinde kurduğumuz üç ulusal televizyon kanalının yanı sıra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalımızla milyonlarca öğrencimizin evine ulaştık. Salgın sürecinde, 23 Mart'ta hızla devreye aldığımız uzaktan eğitimi; öğretmenlerimizin, velilerimizin ve elbette çocuklarımızın desteğiyle her gün biraz daha deneyim kazanarak 19 Haziran'da tamamladık. Böylece uzaktan eğitimde dünyaya model olduk" ifadelerini kullandı.

'KİTAP DAĞITIMI BAŞLADI'

Yeni eğitim dönemi için ders kitaplarını dağıtmaya başladıklarını söyleyen Selçuk, "Bu yıl, kitaplarımızı ilk kez hazirandan itibaren dağıtmaya başladık. 2020-2021 eğitim öğretim yılında, öğrencilerimize ücretsiz dağıtacağımız kitaplar il ve ilçelere ulaştırıldı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 18 milyonu bulan öğrencimizin sırasına yerleştirilecek" dedi.

Burak Çelik