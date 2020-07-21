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Pandemi döneminde 2 milyon haneye elektrik desteği

Hükümet dar gelirli yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik faturasını karşıladı. Pandemi döneminde borcu bulunan tek bir konutun ve ticarethanenin de elektriği kesilmedi.
 21 Temmuz 2020 10:13
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Pandemi döneminde 2 milyon haneye elektrik desteği

Dar gelirli vatandaşlara yönelik elektrik fatura desteğine ilişkin önlemler Meclis gündemine taşındı. Soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İhtiyaç sahiplerine hanedeki kişi sayısı kriterine göre 150 kWh karşılığı tutara kadar destekleme yapıyoruz. Ağır kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olanlara aylık 200 lira yardım yapılmakta, kesintisiz güç kaynağı sağlanmakta, yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus elektrik borçları ödeniyor" dedi.

Bakan Dönmez, Kovid-19'la mücadele döneminde, doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde (toplam abone sayısının yüzde 82'sine tekabül eden) mesken ile faturaların bin lira ve altında olan ticarethane abone gruplarında borçtan dolayı kesinti yapılmadığını ifade etti. Bakan Dönmez, kesme işlemi yapılmayan abonelerin toplam aboneler içindeki oranının yüzde 94 olduğunu kaydetti. Dönmez, salgınla mücadele sürecinde pandeminden etkilenen vatandaşlara ve işletmelere destek sağlandığını bildirdi.

NASIL YARARLANILIR?

Fatura yardımından yararlanmak için kişilerin ilk adımda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kayıtlı olması, kimlik numarası yazılı olan kimlik kartı ve elektrik faturası ile birlikte PTT şubelerine giderek bilgilerini iletmesi gerekiyor. Fatura bilgilerinin verilmesinin ardından PTT tarafından sorgulama yapılıyor.
Sabah
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