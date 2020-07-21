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Mart 2020 itibariyle kamudaki toplam istihdam sayısı açıklandı

Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımladığı Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2020 verilerine göre kamuda toplam 4.698.941 kişi çalışmaktadır
 21 Temmuz 2020 10:14
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Mart 2020 itibariyle kamudaki toplam istihdam sayısı açıklandı

Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımladığı Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2020 verilerine göre kamuda toplam 4.698.941 kişi çalışmaktadır.

Kadrolu kamu görevlileri 2.942.904 ile ilk sırada yer alırken 455.050 sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.

Belediyelerde toplam 198.733 kişi görev yapmaktadır.
Memurlar.Net
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