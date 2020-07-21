Gram altın rekor tazeledi
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 641,44 lira, satış fiyatı 657,46 lira seviyesinde yer alıyor. Rekor yenileyen gram altında ise alış fiyatı 401,92 lira, satış fiyatı 402,19 liradan işlem görüyor
|21 Temmuz 2020 10:37
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21 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 641,44 lira, satış fiyatı 657,46 lira seviyesinde yer alıyor. Rekor yenileyen gram altında ise alış fiyatı 401,92 lira, satış fiyatı 402,19 liradan işlem görüyor.
Ons altın, dün 1820 lira dolar tarihi zirvesini yenilerken, buna paralel olarak gram altın da 401 lira ile rekor tazelemişti.
Bu sabah gram altın fiyatları 401 lira seviyesindeki seyrine devam ediyor.
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