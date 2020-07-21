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Bayrama sayılı günler kala kiralık araçlar tükendi

Bayram için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, pandemi nedeniyle toplu taşıma yerine araç kiralamaya yöneldi. 30 bine yakın araç kiralanırken sektör de bayram etti. Sektör oyuncuları, "Piyasadaki araçların % 90'ı kiralandı" diyor. Öte yandan bu yıl otobüslere talebin düştüğü belirtilirken ek sefer olmayacağı kaydedildi.
 21 Temmuz 2020 10:41
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Bayrama sayılı günler kala kiralık araçlar tükendi

Bayram için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, pandemi nedeniyle toplu taşıma yerine araç kiralamaya yöneldi. 30 bine yakın araç kiralanırken sektör de bayram etti. Sektör oyuncuları, "Piyasadaki araçların % 90'ı kiralandı" diyor. Öte yandan bu yıl otobüslere talebin düştüğü belirtilirken ek sefer olmayacağı kaydedildi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yolculuk hazırlıkları da hızlandı. Hemen her bayram ortalama 10 milyon kişinin seyahat ettiği otobüsçülük sektörünü bu yıl küresel salgın Kovid- 19 vurdu.

Pandemi nedeniyle uçak ya da otobüs yerine araç kiralamayı tercih eden vatandaşlar, araç kiralama sektörüne çifte bayram yaşattı. Talepteki gerileme nedeniyle otobüsçüler sefer sayılarını düşürürken, araç kiralamada ise talep patlaması yaşanıyor. Piyasada kiralık araç parkurunun 260 bine yakın olduğunu anlatan sektör oyuncuları, "Bunun 30 bini bireysel kiralama için kullanılıyor. Bayram dönemi için 30 bin aracın yüzde 90'ı kiralandı" diyor.

30 BİN ARAÇ KİRALANIYOR

Araç kiralama sektörünün öncülerinden Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, bu bayram nedeniyle araç kiralamaya talebin arttığını belirterek, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerden güneye ve Anadolu'ya aile ziyaretlerine gitmek isteyenler araç kiralıyor. Sadece bu şehirlerden 20-22 bin araç kiralandı" dedi.

Diğer şehirler de eklendiğinde bu sayının bayramda 30 bini bulacağını anlatan Ak, talebin çok yüksek olduğunu kaydetti. Ortalama 2 haftalık kiralama yapıldığı bilgisini veren Ak, "Gün sayısı arttıkça günlük kiralama bedeli düşüyor. Orta segment bir araç bir gün için kiralandığında 250 TL iken bu 14 günlük kiralandığında günlük 110 TL'ye kadar geriliyor. Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 30-35 arttı" şeklinde konuştu.

YABANCI KAYBINI TELAFİ ETTİ

Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün de, pandemi döneminde araç kiralamanın toplu taşımaya alternatif olduğunu belirterek, "Kovid'in başından beri yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Bu bayramda daha da arttı" diye konuştu.

Bu yıl pandemi nedeniyle turist sayısında kayıp yaşandığına dikkat çeken Tangün, şöyle konuştu: "Havalimanına gelen yabancı turist ve özellikle de gurbetçiler çok ciddi kiralama yapıyordu. Bu yıl uçak trafiği düştüğü için havalimanı kiralamaları da geriledi. Yabancıdaki kaybı artan yerli talebi telafi etti."

20 GÜN KALA BİTTİ

Turkrent CEO'su Barkın Pınar ise, bayram için çok yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "İlk kez bayrama 20 gün kala elimizde araç kalmadı, hepsini kiraladık" dedi. Piyasada ortalama 260 bin kiralık araç olduğunu anlatan Pınar, "Bunun 30 bini bireysel kiralama kullanılıyor. Ancak sektörde neredeyse kiralanacak araç kalmadı. Kiralama yapmak isteyen de acele etsin" diye konuştu.
Sabah
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