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Ayasofya Camisi'nin açılışına gelmek isteyenlere otelini ücretsiz açacak

Fatih'te bulunan bir otelin sahibi, Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılmasını görmek için İstanbul dışından gelecek olanları işletmesinde ücretsiz konaklatacak-
 21 Temmuz 2020 10:46
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Ayasofya Camisi'nin açılışına gelmek isteyenlere otelini ücretsiz açacak

Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması dolayısıyla Fatih'teki Baykal Oteli'ni işleten Abdurrahman Baysoy, tarihi güne tanıklık etmek için İstanbul dışından gelecek olanlardan konaklama ücreti almayacak.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi için bir şeyler yapmak isteyen Baysoy, 25 oda ve 60 yatağı bulunan otelinin kapılarını misafirlere açmaya karar verdi.

Yeni rezervasyon kabul etmeyen ve tüm odalarını 24 Temmuz'a kadar Ayasofya Camisi'ni görmek isteyenlere ayıran Baysoy, yurt içi ve dışından gelmek isteyenleri ücretsiz ağırlayacak.

AA muhabirine, Ayasofya'nın 86 yıl sonra özüne döndürülüyor olmasının kendilerini çok memnun ettiğini anlatan Baysoy, Ayasofya'nın kapılarının açılması için mücadele eden Osman Yüksel Serdengeçti, Necip Fazıl Kısakürek, İsmail Kandemir ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise bu karadan dolayı çok minnettar olduklarını kaydetti.

Baysan, şunları söyledi:

"Bu mutlu ve kutlu ana şahit olmak isteyen yurt içi veya dışından, Müslüman ya da gayrimüslim Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşmasına tanıklık etmek isteyen, bir parçası olmak isteyenler için bir şey yapmak istedik. Burada olmak isteyen ancak kalacak yer sıkıntısı çeken herkesi biz otelimizde ücretsiz olarak ağırlamak istiyoruz. Buyursunlar gelsinler, misafirimiz olsunlar." dedi.

- "Bunu üzerimizde bir borç olarak görüyoruz"

İşletmede bulunan 25 oda ve 60 yatağın tamamını tarihi ana tanıklık etmek isteyenlere ayırdığını aktaran Baysoy, şöyle konuştu:

"Bunu üzerimize bir borç olarak da görüyoruz. Tarihi bir an ve neredeyse İstanbul'un ikinci bir fethi. Bunu bir sorumluluk olarak görüp bu işi yapmaya karar verdik. Aile üyelerimizle de konuyu paylaştığımızda hepsi destek vererek son derece mutlu oldular. Bu süre içerisinde otelimizi Ayasofya için ayırdık, onun için geleceklere tahsis edeceğiz. İçeride bir kaç misafirimiz var ancak biz yeni müşteri almıyoruz. Gelecek misafirlerimiz tarihi ana tanıklık edecekleri gün de konaklayabilir otelimizde ve 25 Temmuz Cumartesi çıkabilirler."
Anadolu Ajansı
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