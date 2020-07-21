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İBB, 50 kişilik organizasyonda kişi başı 6 bin 400 TL harcadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 50 kişilik organizasyon gideri Sayıştay Raporu'na yansıdı. Raporda, Ekrem İmamoğlu'nun verdiği bir yemekte, kişi başı 6 bin 395 TL harcandığına dikkat çekildi.
 21 Temmuz 2020 10:46
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İBB, 50 kişilik organizasyonda kişi başı 6 bin 400 TL harcadı

Tv100.com sitesinin yayınladığı habere göre; Sayıştay Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki harcamaları inceledi. Raporda 2019 yılının ikinci yarısında temsil ve ağırlama giderlerinin yılın birinci yarısına göre %68 oranında arttığı belirtildi.

Bu tespit sonrasında raporda şu ifadelere yer verildi. "İBB Başkanlığı özel kalemi tarafından ağırlanan misafirler için yapılan yemek harcamaları tutarı 2019 yılının ilk 567 bin 965 lira 57 kuruş iken 2019 yılının haziran ayından sonra yüzde 68,46 oranında artış göstererek 956 bin 815 lira 1 kuruş olarak gerçekleşmiştir ve bu durum kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik olarak kullanılmadığını ortaya koymaktadır"

Sayıştay raporunda, kamu kaynaklarının etkin kullanılmamasına ilişkin olarak şu kalemlere yer verildi:

- 29 Ağustos 2019'da düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan 50 kişi için verilen yemekte belediye bütçesinden tam 319 bin 780 lira harcandı. Kişi başı 6 bin 395 TL harcandı.

- 25 Eylül 2019'da ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Amerika Birleşik Devletleri merkezli finans kuruluşlarının 25 yöneticisi ziyaret etti. İmamoğlu davetlilerine 28 bin 211 lira 65 kuruşluk yemek ikram etti.
Sayıştay raporunda o davetle ilgili, "Dosyada bu organizasyonun amacı ve neticeleriyle ilgili bir bilgi de bulunmamaktadır" ifadesi dikkat çekti.

- Ekrem İmamoğlu 8 Ekim 2019'da ise diplomatik misyon temsilcilerine Sait Halimpaşa Yalısı'nda yemek verdi. Bu davet için de belediye bütçesinden 77 bin 189 lira 70 kuruş ödendi. Sayıştay, tek tek fatura dökümü yapılan bu davetteki "3 bin 115 liralık" bir harcama için de rapora, "Sebebi hakkında net bir yanıt alınamamıştır" notunu düştü.
Memurlar.Net
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