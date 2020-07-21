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Adliye önünde çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Adana Adliye binası önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
|21 Temmuz 2020 11:10
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Adana Adliye binası önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, adliye önünde iki grup tartışmaya başladı. Taraflardan bir kişinin demirle saldırması üzerine tartışma kavgaya dönüştü.
Bu sırada bir şüphelinin adliye binasına kaçan gruba ateş açması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Arbede sırasında 2 çocuğun daha aldıkları darbeler nedeniyle yaralandıkları öğrenildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, baygınlık geçiren bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis, adliye çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
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