Suriyeli aile ikiz kızlarına 'Aya' ve 'Sofya' adını verdi
|21 Temmuz 2020 11:14
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- Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve geçen ay ikiz kızları olan Suriyeli aile, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasından dolayı yaşadıkları mutlulukla çocuklarına "Aya" ve "Sofya" isimlerini verdi.
Suriye'de devam eden iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Samah ve Karam Albazo, burada tanışarak dünya evine girdi.
Evlendikten bir yıl sonra ilk kızları Miral'i 3 yıl sonra da ikinci kızları Sara'yı kucaklarına alan Albazo çiftinin geçen ay da ikiz kızları dünyaya geldi.
Kızlarına isim arayışına giren aile, Ayasoyfa Camisi'nin ibadete açılmasından esinlenerek ikizlerinden birine "Aya" diğerine de "Sofya" adını verdi.
- "Tarihi önemi hatırlatması için 'Aya' ve 'Sofya' isimlerini uygun bulduk"
Anne Samah Albazo, bir ay önce dünyaya gelen ikiz kızlarına isim aradıklarını, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla caminin ismini çocuklarına bırakmaya karar verdiklerini söyledi.
Anne Albazo, "Ayasofya'nın açılmasıyla birlikte bugünün tarihi önemini hatırlatması için 'Aya' ve 'Sofya' isimlerini uygun bulduk. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.
Albazo, misafirperverliklerinden dolayı Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Baba Karam Albazo da Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasının tüm Müslümanlar gibi kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.
Suriye'deki savaş nedeniyle 2013 yılında geldiği Türkiye'de eşiyle tanıştığını anlatan baba Albazo, yaşamlarını burada sürdürdüklerini belirtti.
Türkiye'de eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürdüklerini anlatan baba Albazo, ailece Ayasofya'yı ziyaret etmek istediklerini sözlerine ekledi.
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