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Tutuklu ve hükümlüler 4 ayda 20 milyon maske üretti

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesindeki tutuklu ve hükümlüler koronavirüs salgının başladığı Mart ayından bu yana sağlık çalışanları için 20 milyon maske, 1 milyon 734 bin tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri üretimi gerçekleştirdi. Üretilen malzemeler sağlık kurumlarına teslim edildi.
 21 Temmuz 2020 11:19
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Tutuklu ve hükümlüler 4 ayda 20 milyon maske üretti

Adalet Bakanlığı Kovid-19 vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından sağlık çalışanlarının maske, tulum, kolonla, dezenfektan ile diğer sağlık ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla İşyurtları Kurumu bünyesinde sağlık malzemesi üretimi gerçekleştiriliyor.

Koronovirüs ile mücadele kapsamında İşyurdu Müdürlüklerinde 16 Mart'tan bu yana dört aylık dönemde 20 milyon 723 bin 478 maske üretildi. Ayrıca İşyurdu Müdürlüklerinde maskenin yanı sıra sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu 1 milyon 734 bin 546 tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri üretimi; 4 milyon 277 bin 803 spanç katlama işi gerçekleştirildi.

4 AYDA 102 TON KOLONYA

Hijyen ve temizlik malzemesi üretimi kapasitesini de artıran İşyurtları Kurumu, son 4 ay içerisinde; 102 ton kolonya ve 3 bin 240 ton temizlik ve hijyen malzemesi üretimi gerçekleştirdi.
Memurlar.Net
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