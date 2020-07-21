Tutuklu ve hükümlüler 4 ayda 20 milyon maske üretti
|21 Temmuz 2020 11:19
|Yazdır
Adalet Bakanlığı Kovid-19 vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından sağlık çalışanlarının maske, tulum, kolonla, dezenfektan ile diğer sağlık ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla İşyurtları Kurumu bünyesinde sağlık malzemesi üretimi gerçekleştiriliyor.
Koronovirüs ile mücadele kapsamında İşyurdu Müdürlüklerinde 16 Mart'tan bu yana dört aylık dönemde 20 milyon 723 bin 478 maske üretildi. Ayrıca İşyurdu Müdürlüklerinde maskenin yanı sıra sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu 1 milyon 734 bin 546 tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri üretimi; 4 milyon 277 bin 803 spanç katlama işi gerçekleştirildi.
4 AYDA 102 TON KOLONYA
Hijyen ve temizlik malzemesi üretimi kapasitesini de artıran İşyurtları Kurumu, son 4 ay içerisinde; 102 ton kolonya ve 3 bin 240 ton temizlik ve hijyen malzemesi üretimi gerçekleştirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aile Bakanlığı Pınar Gültekin davasına müdahil olacak
21 Temmuz 2020 12:53
|MSB'de yoğun diplomasi trafiği
21 Temmuz 2020 12:36
|Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı
21 Temmuz 2020 12:19
|Online sağlık hizmetine ilgi salgın döneminde 4 kat arttı
21 Temmuz 2020 11:23
|Çevre Bakanlığınca 61 bin 868 teknenin mavi kart kaydı yapıldı
21 Temmuz 2020 11:08
|2019 yılı devlet üniversiteleri yayın sıralaması
21 Temmuz 2020 11:00
|Pandemi döneminde 2 milyon haneye elektrik desteği
21 Temmuz 2020 10:13
|Şanlıurfa'da rekor sayıda ev karantinaya alındı
21 Temmuz 2020 10:09
|YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlilerine iki dönem ek süre hakkı!
21 Temmuz 2020 10:04
|Annesinden şiddet gördüğü iddia edilen çocuk koruma altına alındı
21 Temmuz 2020 09:48