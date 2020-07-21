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Koronavirüs aşısında detaylar belli oldu!

Dünyanın dört bir yanında devam eden Covid-19 aşı çalışmalarında sona yaklaşılıyor.
 21 Temmuz 2020 11:19
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Koronavirüs aşısında detaylar belli oldu!

Koronavirüs aşısının deneyleri yapılırken aşıyla ilgili detaylar da netleşmeye başladı. İşte Covid-19 aşısıyla ilgili önemli detaylar...

Aşıda en son aşamanın sonuçlarının ise ağustos ila eylül aylarında elde edilmesi bekleniyor.

Aşının ilk dozlarının dağıtılmasının ise eylül - ekim ayları içinde gerçekleşeceği bildirildi.

Uzmanlar etkili ve güvenli bir aşı üretmek için 12-18 ay arası zaman gerektiğini açıklamıştı.

Covid-19 aşısında ilk etapta hedeflenen doz sayısının 2.1 milyar olması bekleniyor.

AstraZeneca firması denemelerin kesin sonucunu beklemeden üretim ve dağıtım aşamaları için düğmeye bastı ve süreci hızlandıracak anlaşmaları çoktan yaptı bile.Covid-19 aşısı beklendiği gibi üretime geçtiğinde dağıtımının ne şekilde başlayacağı ve hangi ülkelere ilk olarak ulaşacağı ise henüz bilinmiyor.

Dünya genelinden alınan son verilere göre koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülke ABD ABD'yi sırasıyla Latin Amerika'da salgının merkez üssü olan Brezilya izliyor. Brezilya'da Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı.

Brezilya'nın ardından üçüncü sırada olan Hindistan'da da alarm zilleri çalıyor. Brezilya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu çoktan geride bırakmış durumda...
Hürriyet
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