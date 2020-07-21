Klima bomba gibi patladı
|21 Temmuz 2020 11:21
|Yazdır
Olay, dün öğlen saatlerinde Esenler'de Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairede bulunan klimada önce yangın çıktı. Bir süre yanan klima daha sonra adeta bomba gibi patladı. Patlama sesi ilçede bulunan birçok mahalleden duyuldu.
Patlamayı gören vatandaşlar olayı hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve zabıta gerekli önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlama anında dairede kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti. Patlama sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İlk yangını gördüğünde kameraya çekmeye başlayan vatandaş, devamında büyük bir gürültü ve alev topu ile meydana gelen patlamayı da görüntüledi ve panik yaşadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kendi evini yaktı, söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı
21 Temmuz 2020 13:06
|Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri
21 Temmuz 2020 12:27
|Annesini öldürdüğünü itiraf etti, gözaltına alındı
21 Temmuz 2020 12:14
|İzmir'de tekel bayisinde 'veresiye' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
21 Temmuz 2020 11:48
|Sahte para operasyonunda yakalandı, ehliyeti de sahte çıktı
21 Temmuz 2020 11:36
|Adliye önünde çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
21 Temmuz 2020 11:10
|Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
21 Temmuz 2020 11:01
|Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
21 Temmuz 2020 10:59
|Suça sürüklenen çocuk sayısı 2019'da arttı
21 Temmuz 2020 10:45
|Tiyatro oyuncusu Enes Özkan saunaya girip çıktı öldü
21 Temmuz 2020 09:27