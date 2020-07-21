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Online sağlık hizmetine ilgi salgın döneminde 4 kat arttı

Sesli sağlık asistanı Albert'in Kurucu Ortağı Recai Serdar Gemici:- "Tele sağlık, Kovid-19 etkisiyle büyük bir ivme kazandı. Albert Sağlık Asistanı, salgın döneminde aktif kullanıcı sayısını 4'e katladı"- "Şu an 15 binden fazla kayıtlı kullanıcıya sahip uygulamamız 4 bin kişiye günlük olarak tedavi takibi konusunda yardımcı oluyor"- "2018 yılında 34 milyar dolar büyüklüğe sahip global tele sağlık pazarının, 2026 yılında 185 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor"
 21 Temmuz 2020 11:23
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Online sağlık hizmetine ilgi salgın döneminde 4 kat arttı

- Sesli sağlık asistanı Albert'in Kurucu Ortağı Recai Serdar Gemici, Kovid-19 döneminde online sağlık hizmeti alanların sayısında ciddi bir artış meydana geldiğini belirterek, "Albert, aktif kullanıcı sayısını 4'e katladı. Şu an 15 binden fazla kayıtlı kullanıcıya sahip uygulamamız 4 bin kişiye günlük olarak tedavi takibi konusunda yardımcı oluyor." dedi.

Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle "tele sağlık" hizmetini hayata geçirerek online sağlık hizmeti sunmaya başladıklarını belirterek, hastaların Albert isimli uygulama ile sesli veya görüntülü sohbet yoluyla doktorlar ile online olarak görüşebildiğini, tıbbi danışmanlık hizmeti alabildiğini ve gerekli durumlarda doktorlar tarafından sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini söyledi.

Yapay zeka tabanlı sesli mobil sağlık uygulaması Albert'in, kronik hastaların ilaçlarını zamanında ve doğru dozda almalarına yardımcı olarak tedavilerinin doğru yönetilmesini sağladığını anlatan Gemici, "Sesli komut özelliği bulunan Albert, bu sayede kullanıcılar ile konuşarak onlar için ilaç hatırlatması kurabiliyor, kan şekeri, tansiyon gibi ölçümlerini kaydedebiliyor ve tedavileriyle ilgili notları tutabiliyor." diye konuştu.

- "Memnuniyet oranı yüzde 96"

Gemici, Albert'in sağlığına dikkat eden her yaştan kullanıcıya hitap ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Albert Sağlık Asistanı, salgın döneminde büyük bir büyüme yakaladı ve aktif kullanıcı sayısını 4'e katladı. Şu an 15 binden fazla kayıtlı kullanıcıya sahip uygulamamız 4 bin kişiye günlük olarak tedavi takibi konusunda yardımcı oluyor. Albert ile yaklaşık 500 kişi salgın döneminde hemen hastaneye gitmek yerine önce uzaktan doktoruyla online görüntülü görüşme gerçekleştirdi ve problemlerini uzman doktorlara danıştı.

Öte yandan, hastaneye gitmeye çekinilen bu günlerde Bayer'in sponsorluğu ile gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında kadınlara yönelik bir kampanyamız mevcut. 1.000 kadın, Albert aracılığıyla kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorlar ile ücretsiz online görüşme gerçekleştirebiliyor ve akıllarındaki soruları sorabiliyor."

Albert Tele Sağlık hizmetinden yararlanan 200'ün üzerindeki kadınla gerçekleştirilen anket sonuçlarında memnuniyet oranının yüzde 96 olduğunu belirten Gemici, "Doktorlar, hastaların yüzde 85'inin ihtiyaçlarının tele sağlık hizmeti kapsamında giderildiğini, yüzde 15'inin ise farklı branşlara veya tetkik amacıyla ilgili kurumlara yönlendirildiğini ifade ediyor." dedi.

- "Hastaların stresini azaltıyor, tedavileri olumlu etkiliyor"

Albert Kurucu Ortağı Gemici, uygulamayı kullanmak isteyen kişilerin Google Play Store ve AppStore'da "Albert Sağlık Asistanı"nı aratarak uygulamayı ücretsiz olarak indirebileceğini ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorlarından ücretsiz online danışmanlık alabileceklerini dile getirdi.

2018 yılında 34 milyar dolar büyüklüğe sahip global tele sağlık pazarının Kovid-19 etkisiyle büyük bir ivme kazandığına dikkati çeken Gemici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mayıs ayında yapılan bir araştırmaya göre tele sağlık pazarının 2026 yılında 185 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Avrupa'dan örnek vermek gerekirse, Fransa'da Ocak 2019'da tele sağlık hizmeti vermeye başlayan Doctolib, salgın öncesinde günde bin görüşme gerçekleştirirken; salgının yoğun olduğu dönemde günlük 100 bin görüşmeye kadar ulaştı.

Ülkemizde de online medikal danışmanlık statüsünde devam eden çalışmalar, salgın döneminde bu alana yapılan yatırımların artması ile ivme kazandı. Umuyoruz ki Kovid-19 sonrası dönemde çıkacak yeni düzenlemeler ile bu ivme devam edecek ve tele sağlık konusu, sağlıkta dijital dönüşümün en önemli unsuru haline gelecek."

Uzmanlar, tele sağlık hizmetinin önleyici hekimlik adına çok yararlı olduğunu, bu sayede hastaların streslerinin azaldığını ve tedavilerinin daha olumlu ilerlediğini savunuyor.
Anadolu Ajansı
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