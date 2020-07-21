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Sahte para operasyonunda yakalandı, ehliyeti de sahte çıktı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin ehliyetinin de sahte olduğu anlaşıldı.
|21 Temmuz 2020 11:36
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Yaşar Doğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı'nda şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 100'lük banknotlar halinde sahte 3 bin lira ele geçirildi.
Sürücü ile beraberindeki kişi gözaltına alındı.
Şüpheli sürücünün ehliyetinin de sahte olduğu belirlendi.
Zanlılar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi.
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