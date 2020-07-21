'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

İL İÇİNE BAŞVURACAK ÖĞRETMENİNİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR İl içi tayinlerine başvuracak öğretmenlerin, okulun dönüşme, kapanma, öğretim şekli (ikili/normal) değişiklikleri ya da şube kapatılması hakkında bilgi sahibi olma yerinde olacaktır. Aksi halde atamanız yapıldıktan hemen ya da birkaç ay sonra norm fazlası olacaksınız ya da o okulda görev yapmakta olan başka bir öğretmeni norm fazlası (hizmet puanınız yüksek ise) durumuna düşürebilirsiniz.