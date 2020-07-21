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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
 21 Temmuz 2020 11:54
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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ'lı terörist düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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