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Kılıçdaroğlu, Ayasofya davetini neden geri çevirdiğini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da 24 Temmuz'da cuma namazıyla yapılacak açılışa liderleri davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek, daveti geri çevirdi.
 21 Temmuz 2020 12:01
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Kılıçdaroğlu, Ayasofya davetini neden geri çevirdiğini açıkladı

Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kararı sonrası açılış 24 Temmuz'da cuma namazıyla yapılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma namazı için liderlere davette bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ibadetin kameralar önünde yapılmasını doğru bulmadığını bildirerek daveti kabul etmediği öğrenildi.

24 Temmuz'daki açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bulunacak.

SELVİ: AKŞENER KABUL ETTİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazı için Kılıçdaroğlu ile Akşener'i davet ettiğini, Akşener'in daveti kabul ettiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun reddettiğini yazdı.

Kılıçdaroğlu Ayasofya davetini geri çevirdi

ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDEKİ BAYRAM NAMAZI HATIRLATMASI

CHP kaynakları daveti doğrularken şunları ifade etti: "Bugün bazı gazete ve köşe yazılarına yansıdığı üzere, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş, Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak davette bulundu. Davet için teşekkür eden Sayın Genel Başkanımız, ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek, daveti geri çevirdi. Bilindiği üzere Sayın Genel Başkanımız, Adalet Yürüyüşü sırasında Ramazan Bayramı namazını da küçük bir köy camiinde, kameralara kapalı bir ortamda kılmıştı. Bunun temel sebebi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ibadet Allah için yapılır, siyaset için değil" düşüncesine inanmasıdır."
Memurlar.Net
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