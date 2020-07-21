Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Annesini öldürdüğünü itiraf etti, gözaltına alındı
Antalya'da polise giderek annesini silahla öldürdüğünü belirten kişi gözaltına alındı.
|21 Temmuz 2020 12:14
|Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine gelen 35 yaşındaki Berk K, bir gün önce annesi Seher Fak'ı (50) pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi.
Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Fak'ın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna götürüldü.
Berk K. gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kendi evini yaktı, söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı
21 Temmuz 2020 13:06
|Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri
21 Temmuz 2020 12:27
|İzmir'de tekel bayisinde 'veresiye' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
21 Temmuz 2020 11:48
|Sahte para operasyonunda yakalandı, ehliyeti de sahte çıktı
21 Temmuz 2020 11:36
|Klima bomba gibi patladı
21 Temmuz 2020 11:21
|Adliye önünde çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
21 Temmuz 2020 11:10
|Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
21 Temmuz 2020 11:01
|Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
21 Temmuz 2020 10:59
|Suça sürüklenen çocuk sayısı 2019'da arttı
21 Temmuz 2020 10:45
|Tiyatro oyuncusu Enes Özkan saunaya girip çıktı öldü
21 Temmuz 2020 09:27