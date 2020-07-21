Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.

Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, genç kızın bar işletmecesi olan eski erkek arkadaşı C.M.A. teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün akşam harekete geçen özel ekip, C.M.A.'yı Menteşe ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

DÖVEREK BAYILTMIŞ, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

C.M.A., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, genç kızı aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. C.M.A., Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağa evine gittiklerini, burada çıkan tartışmada, genç kızı dövdüğünü, bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu söyledi. C.M.A. daha sonra Gültekin'in cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döktüğünü ifade etti.

C.M.A.'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

Gültekin'in cansız bedeni, savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İLK BEYANLARI

Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden katilin ilk beyanlarına hurriyet.com.tr ulaştı. Gözaltındaki C.M.A. ilk beyanlarından daha önceki birçok kadın cinayeti failinin yaptığı gibi öldürdüğü kadını suçlamaya çalıştı. Failin ilk sözleri şunlar oldu:

"Pınar ile ilişkimiz vardı eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi verecektim ama sinirlendim tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm."