1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı C.M.A. (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.
 21 Temmuz 2020 12:27
Yazdır

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.

Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, genç kızın bar işletmecesi olan eski erkek arkadaşı C.M.A. teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün akşam harekete geçen özel ekip, C.M.A.'yı Menteşe ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

DÖVEREK BAYILTMIŞ, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

C.M.A., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, genç kızı aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. C.M.A., Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağa evine gittiklerini, burada çıkan tartışmada, genç kızı dövdüğünü, bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu söyledi. C.M.A. daha sonra Gültekin'in cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döktüğünü ifade etti.

C.M.A.'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

Gültekin'in cansız bedeni, savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İLK BEYANLARI

Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden katilin ilk beyanlarına hurriyet.com.tr ulaştı. Gözaltındaki C.M.A. ilk beyanlarından daha önceki birçok kadın cinayeti failinin yaptığı gibi öldürdüğü kadını suçlamaya çalıştı. Failin ilk sözleri şunlar oldu:

"Pınar ile ilişkimiz vardı eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi verecektim ama sinirlendim tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kendi evini yaktı, söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı
21 Temmuz 2020 13:06		 Annesini öldürdüğünü itiraf etti, gözaltına alındı
21 Temmuz 2020 12:14
İzmir'de tekel bayisinde 'veresiye' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
21 Temmuz 2020 11:48		 Sahte para operasyonunda yakalandı, ehliyeti de sahte çıktı
21 Temmuz 2020 11:36
Klima bomba gibi patladı
21 Temmuz 2020 11:21		 Adliye önünde çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
21 Temmuz 2020 11:10
Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
21 Temmuz 2020 11:01		 Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
21 Temmuz 2020 10:59
Suça sürüklenen çocuk sayısı 2019'da arttı
21 Temmuz 2020 10:45		 Tiyatro oyuncusu Enes Özkan saunaya girip çıktı öldü
21 Temmuz 2020 09:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - Ayasofya Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor13:13 - Borsa, günün ilk yarısında 120.000 puanı geçti13:06 - Kendi evini yaktı, söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı13:04 - Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin açıklaması12:56 - YÖK 2020 yılı üniversite kontenjanlarını belirledi12:53 - Aile Bakanlığı Pınar Gültekin davasına müdahil olacak
12:38 - AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesinin detayları açıklandı12:36 - MSB'de yoğun diplomasi trafiği12:35 - 19 sendika üyesinin bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı12:33 - Gün ortası döviz fiyatları12:27 - Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri12:25 - 'FETÖ'yü AK Parti'nin büyüttüğü iddiası tamamen gerçek dışıdır'
12:19 - Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı12:14 - Hakim ile sanık arasında 'normalin üzerinde samimi ilişki' olabilir mi?12:14 - Annesini öldürdüğünü itiraf etti, gözaltına alındı12:09 - 'Proje ile 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesini destekleyeceğiz'12:01 - Kılıçdaroğlu, Ayasofya davetini neden geri çevirdiğini açıkladı
11:55 - Çocukların midesinden çıkan yabancı cisimler şaşırttı: Madeni para, misket, toplu iğne
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı
Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri
Gram altın rekor tazeledi
Bankaların bayram kredisi kampanyaları
Selçuk Üniversitesi bütün makam araçlarını kaldırdı
Mart 2020 itibariyle kamudaki toplam istihdam sayısı açıklandı
2019 yılı devlet üniversiteleri yayın sıralaması
Kılıçdaroğlu Ayasofya davetini geri çevirdi
Bakan Selçuk: Sağlığımızı önceleyip, okullarımızı açacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dilenci 1
2019-2020 sezonu şampiyonu başakşehir 1
yılan burcu 1
cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim 1
ben diyorsam susacaksın 1
süleyman soylu-mehmet metiner tartışması 3
mehmet topal 1
ankaragücü 5
dünya fenerbahçeliler günü 1
ateş ölçer 4
SON İLANLAR
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 19 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 8 uzman personel alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bitlis Mutki Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam