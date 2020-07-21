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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 21 Temmuz 2020 12:33
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,85506,8560
Avro7,84307,8440
Sterlin8,74108,7850
ANKARA
ABD Doları6,82506,9050
Avro7,80307,8830
Sterlin8,68108,8910
Anadolu Ajansı
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