1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayasofya Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin çevresinde hazırlıklar sürüyor.
 21 Temmuz 2020 13:21
Yazdır
Ayasofya Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin çevresinde hazırlıklar sürüyor.

Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nin önüne, açılış etkinliğini takip edecek basın mensupları için platform kuruluyor. Bahçe düzenlemesi için de camiye çimler getirildi.

Ayrıca polis ekipleri, Ayasofya ve Sultanahmet camilerinin çevresini demir bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Önlemler kapsamında polis ekiplerine K-9 köpekleri de eşlik ederken, caminin içine girilmesine izin verilmiyor.

Ayasofya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise cami önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altın rekor kırdı, takı takmak isteyenlerin gözdesi değişti
21 Temmuz 2020 14:15		 Hipertansiyon hastalarına yaz uyarısı!
21 Temmuz 2020 11:31
Suriyeli aile ikiz kızlarına 'Aya' ve 'Sofya' adını verdi
21 Temmuz 2020 11:14		 Maskesiz otobüs şoföründen yolcuya tepki: İn aşağıya götürmüyorum seni
21 Temmuz 2020 10:59
Ayasofya Camisi'nin açılışına gelmek isteyenlere otelini ücretsiz açacak
21 Temmuz 2020 10:46		 Havai Fişek patlamasında 30 dikişe aldırış etmeyerek bölgeyi terk etmedi
21 Temmuz 2020 10:31
Nadir hastalığı bulunan ve koronaya yakalanan çocukların hepsi iyileşti
21 Temmuz 2020 08:23		 En büyük sınavları yalnızlık
21 Temmuz 2020 08:10
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Haritalı
21 Temmuz 2020 06:30		 Erdoğan'ın koruma müdürünün annesi vefat etti
21 Temmuz 2020 02:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:40 - Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama15:35 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'Pınar Gültekin' açıklaması15:30 - Emekliliğe dair 8 soru 8 cevap15:30 - Köy okulu öğrencisinin LGS başarısı15:20 - Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılını anlatıyor15:19 - Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti
15:17 - Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı15:06 - Pınar Gültekin'in ailesinin Adli Tıp önünde en acı bekleyişi14:50 - Ruslar bir kez daha Ankara'ya geliyor: Masada Sirte öne çıkacak14:39 - Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın14:28 - e-Tarım portalı yarın tanıtılacak14:22 - 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
14:15 - Altın rekor kırdı, takı takmak isteyenlerin gözdesi değişti14:11 - Pınar Gültekin cinayetinin ardından, Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti14:09 - Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimiz adamına göre değil14:07 - Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da görüştü13:59 - Gaziantep'te 6 ev karantinaya alındı
13:52 - Üniversite tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
MEB, okullar için 'seyreltilmiş model'i çalışıyor
Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı
YÖK 2020 yılı üniversite kontenjanlarını belirledi
Haluk Levent, Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi: Lütfen bağışlayın
2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Gram altın rekor tazeledi
3 Ay ertelemeli bayram kredisi
2019 yılı devlet üniversiteleri yayın sıralaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 3
cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim 1
noktayı koymak 2
Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir 1
mehmet topal 1
erzurumspor 2
dyshawn pierre 1
sokak lambası 3
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
mhp'li cemal enginyurt'un partisinden ihracı 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 19 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 8 uzman personel alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam