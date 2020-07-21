1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Haluk Levent, Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi: Lütfen bağışlayın

Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması tüm Türkiye'yi sarstı.
 21 Temmuz 2020 13:28
Yazdır
Haluk Levent, Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi: Lütfen bağışlayın

Pınar Gültekin'in ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent'in sözleri tepki çekti.

Gelen tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yapan Haluk Levet, takipçilerinden özür dileyerek paylaşımını sildi.

Haluk Levent, 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeninin ormanlık alanda bulunmasından sonra yaptığı paylaşımdan dolayı takipçilerinden özür diledi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Haluk Levent, tepki çeken paylaşımında "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip 'erkeğim benim' demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz :(" ifadelerini kullanmıştı.

HALUK LEVENT ÖZÜR DİLEDİ: BAĞIŞLAYIN

Gelen tepkiler üzerine bu tweet'ini sildi ve takipçilerinden özür dileyen Haluk Levent, "Duygusal davranıp bu twiti attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın" açıklamasını yaptı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı Koca'dan Survivor finalindeki görüntülere tepki
17 Temmuz 2020 22:42		 'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
17 Temmuz 2020 22:05
Survivor'ın şampiyonu ödül olarak ne kadar kazanacak?
15 Temmuz 2020 20:29		 'Baskı altındayım' diyen hakim davadan çekilebilir mi?
15 Temmuz 2020 14:04
Survivor İstanbul Finalinde, ne sosyal mesafe var ne de maske!
14 Temmuz 2020 21:18		 Şükriye Tutkun: Devlet benim babamdır
13 Temmuz 2020 22:42
Galataport İstanbul, Survivor'ın finaline ev sahipliği yapacak
11 Temmuz 2020 23:35		 Ünlü sanatçı Metin Arolat'ın acı günü
11 Temmuz 2020 21:08
RUBATO'nun solisti hakkında soruşturma başlatıldı
09 Temmuz 2020 22:05		 Tatlıses'den 20 yaş küçük sevgili açıklaması
08 Temmuz 2020 10:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:40 - Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama15:35 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'Pınar Gültekin' açıklaması15:30 - Emekliliğe dair 8 soru 8 cevap15:30 - Köy okulu öğrencisinin LGS başarısı15:20 - Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılını anlatıyor15:19 - Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti
15:17 - Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı15:06 - Pınar Gültekin'in ailesinin Adli Tıp önünde en acı bekleyişi14:50 - Ruslar bir kez daha Ankara'ya geliyor: Masada Sirte öne çıkacak14:39 - Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın14:28 - e-Tarım portalı yarın tanıtılacak14:22 - 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
14:15 - Altın rekor kırdı, takı takmak isteyenlerin gözdesi değişti14:11 - Pınar Gültekin cinayetinin ardından, Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti14:09 - Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimiz adamına göre değil14:07 - Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da görüştü13:59 - Gaziantep'te 6 ev karantinaya alındı
13:52 - Üniversite tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
MEB, okullar için 'seyreltilmiş model'i çalışıyor
Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı
YÖK 2020 yılı üniversite kontenjanlarını belirledi
Haluk Levent, Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi: Lütfen bağışlayın
2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Gram altın rekor tazeledi
3 Ay ertelemeli bayram kredisi
2019 yılı devlet üniversiteleri yayın sıralaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yılan burcu 1
dünya fenerbahçeliler günü 1
tutun kolonyasi 4
dilenci 1
gülmek 1
mehmet topal 1
gram altın 3
reklamlardan nefret etmek 1
süleyman soylu-mehmet metiner tartışması 3
2019-2020 sezonu şampiyonu başakşehir 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 19 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 8 uzman personel alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam