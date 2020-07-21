Haluk Levent, Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi: Lütfen bağışlayın

Pınar Gültekin'in ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent'in sözleri tepki çekti.

Gelen tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yapan Haluk Levet, takipçilerinden özür dileyerek paylaşımını sildi.

Haluk Levent, 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeninin ormanlık alanda bulunmasından sonra yaptığı paylaşımdan dolayı takipçilerinden özür diledi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Haluk Levent, tepki çeken paylaşımında "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip 'erkeğim benim' demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz :(" ifadelerini kullanmıştı.

HALUK LEVENT ÖZÜR DİLEDİ: BAĞIŞLAYIN

Gelen tepkiler üzerine bu tweet'ini sildi ve takipçilerinden özür dileyen Haluk Levent, "Duygusal davranıp bu twiti attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın" açıklamasını yaptı.