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Üniversite tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun bugün yayımlanacağını açıkladı.
 21 Temmuz 2020 13:52
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Üniversite tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
Memurlar.Net
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