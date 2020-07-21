Üniversite tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu
|21 Temmuz 2020 13:52
|Yazdır
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız.Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 21, 2020
2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU'den yapacaklardır.
Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması
13 Temmuz 2020 11:15
|ALES sonuç açıklama tarihi değişti
13 Temmuz 2020 10:39
|2020 yılı KPSS başvuru merkezleri
13 Temmuz 2020 01:21
|ÖSYM, EKPSS, YDS ve MBSTS için yeniden başvuru alacak
08 Temmuz 2020 13:35
|Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek
06 Temmuz 2020 11:13
|DGS geç başvuruları başladı
03 Temmuz 2020 09:57
|MSÜ sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
02 Temmuz 2020 17:40
|MSÜ sınavı sonuçları açıklandı
02 Temmuz 2020 17:02
|E-YDS 2020/8 İngilizce sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
02 Temmuz 2020 14:31
|ÖSYM, ALES/1 için yeniden başvuru alacak
02 Temmuz 2020 10:32