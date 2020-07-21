2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM, 2020 YKS tercih kılavuzunu yayımladı.
|21 Temmuz 2020 14:22
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ÖSYM, 2020 YKS tercih kılavuzunu yayımladı.
2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması
2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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