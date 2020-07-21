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Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devlet hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.
|21 Temmuz 2020 15:43
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devlet hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Ödemiş Devlet Hastanesinin idare bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, İzmir Büyükşehir ve Ödemiş belediyelerinden 4 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen iki sağlık çalışanının, tedbir amacıyla acil servise alındıkları öğrenildi.
Yangın çatıda hasara neden oldu.
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