1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devlet hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.
 21 Temmuz 2020 15:43
Yazdır
Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devlet hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Ödemiş Devlet Hastanesinin idare bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, İzmir Büyükşehir ve Ödemiş belediyelerinden 4 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen iki sağlık çalışanının, tedbir amacıyla acil servise alındıkları öğrenildi.

Yangın çatıda hasara neden oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pınar Gültekin'in ailesinin Adli Tıp önünde en acı bekleyişi
21 Temmuz 2020 15:06		 Pınar Gültekin cinayetinin ardından, Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
21 Temmuz 2020 14:11
Pazarcılar belediyeyi yumurta yağmuruna tuttu
21 Temmuz 2020 13:30		 Kendi evini yaktı, söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı
21 Temmuz 2020 13:06
Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri
21 Temmuz 2020 12:27		 Annesini öldürdüğünü itiraf etti, gözaltına alındı
21 Temmuz 2020 12:14
İzmir'de tekel bayisinde 'veresiye' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
21 Temmuz 2020 11:48		 Sahte para operasyonunda yakalandı, ehliyeti de sahte çıktı
21 Temmuz 2020 11:36
Klima bomba gibi patladı
21 Temmuz 2020 11:21		 Adliye önünde çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
21 Temmuz 2020 11:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:43 - Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü15:40 - Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama15:35 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'Pınar Gültekin' açıklaması15:30 - Emekliliğe dair 8 soru 8 cevap15:30 - Köy okulu öğrencisinin LGS başarısı15:20 - Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılını anlatıyor
15:19 - Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti15:17 - Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı15:06 - Pınar Gültekin'in ailesinin Adli Tıp önünde en acı bekleyişi14:50 - Ruslar bir kez daha Ankara'ya geliyor: Masada Sirte öne çıkacak14:28 - e-Tarım portalı yarın tanıtılacak14:22 - 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
14:15 - Altın rekor kırdı, takı takmak isteyenlerin gözdesi değişti14:11 - Pınar Gültekin cinayetinin ardından, Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti14:09 - Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimiz adamına göre değil14:07 - Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da görüştü13:59 - Gaziantep'te 6 ev karantinaya alındı
13:52 - Üniversite tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
MEB, okullar için 'seyreltilmiş model'i çalışıyor
Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı
YÖK 2020 yılı üniversite kontenjanlarını belirledi
Haluk Levent, Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi: Lütfen bağışlayın
2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Gram altın rekor tazeledi
3 Ay ertelemeli bayram kredisi
2019 yılı devlet üniversiteleri yayın sıralaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 3
ptt kargo 2
reklamlardan nefret etmek 1
yurtiçi kargo 1
Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir 1
böcek korkusu 1
netflix'in türkiye'den ayrılması 4
pınar gültekin 5
denizlispor 3
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 19 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 8 uzman personel alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam