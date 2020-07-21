Ruslar bir kez daha Ankara'ya geliyor: Masada Sirte öne çıkacak
|21 Temmuz 2020 14:50
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Libya'da oluşan siyasi ve askeri krize çözüm bulmak ve yeniden yol haritası belirlenmek üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Verşinin ve beraberindeki teknik heyet Ankara'ya geliyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin başkanlığındaki teknik bir heyet Libya'da oluşan siyasi ve askeri krize çözüm bulmak ve yeniden yol haritası belirlenmesine yönelik diplomatik görüşmeler için Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet Rus heyetle bir araya gelecek. Masada ise Türkiye ve Rusya arasında yaşanan Sirte krizi ele alınacak çözüm yolları aranacak. Saat 16.00'da toplanması beklenen heyetlerin anlaşması ve yol haritasının çizilmesi halinde bakanlar ilerleyen süreçte bakanlar düzeyinde görüşmelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ruslar önceden de diplomatik ve askeri yetkililerden oluşan heyetle 13-14 Haziran tarihleri arasında Ankara'ya gelmişti fakat o görüşmelerde öne çıkan Sirte konusunda diplomatik tıkanıklık neticesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye ziyareti ertelenmişti.
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