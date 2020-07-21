Pınar Gültekin'in ailesinin Adli Tıp önünde en acı bekleyişi
|21 Temmuz 2020 15:06
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Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu. Gültekin'i bulmak için yürütülen çalışmalar Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı.
Arama sonucunda bir varilin içerisinde Gültekin'in cesedi toprağa gömülü halde bulundu.
Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili eski erkek arkadaşı C.M.A. gözaltına alındı.
C.M.A'nın Gültekin'i öldürüp, cesedini varil içinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ VE BİDONLA BENZİN ALMASI ELE VERDİ
Cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Gültekin'in "kayıp" ihbarının ardından jandarma ve polis ekiplerince özel ekip kuruldu. Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldığı genç kızın eski erkek arkadaşı C.M.A'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti.
Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.
Görüntülerde, C.M.A'nın Menteşe ilçesindeki benzin istasyonundan bidonla benzin aldığı görüldü.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.M.A'nın görüntüleri izleyince suçunu itiraf ettiği, ilk ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Gültekin'in annesi, ablası, yakınları ve okul arkadaşları ile bazı STK temsilcileri Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekliyor.
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