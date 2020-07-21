1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Edirne'nin son 5 gündür korona virüs salgının da vaka ortalamasının en düşük 5 il arasında yer aldığının açıklanmasının ardından yüzlerce İstanbullu sabahın ilk saatlerinden itibaren soluğu Edirne'de aldı.
 21 Temmuz 2020 15:19
Yazdır
Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Edirne'nin son 5 gündür korona virüs salgının da vaka ortalamasının en düşük 5 il arasında yer aldığının açıklanmasının ardından yüzlerce İstanbullu sabahın ilk saatlerinden itibaren soluğu Edirne'de aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 5 gündür ortalama günlük vaka sayısının en düşük olduğu 5 ilin Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne ve Bayburt olduğunu açıklamasının ardından, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yaşayan yüzlerce vatandaş sabahın ilk saatlerinden itibaren Edirne'ye akın etti.

Aylar sonra ziyaretçi akını

"Sultanlar Şehri Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne'de aylar sonra ziyaretçi hareketliliği yaşanırken, vatandaşlar Edirne gastronomisine özgü yemekleri yiyorlar ardından Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin kültürel alanlarıyla birlikte tarihi yerleri ziyaret ediyorlar. Bazı vatandaşlar tarihi Selimiye Camisi'nin gölgesinde oturdu, bazı vatandaşlar ise tarihi köprülerin etrafında bulunan kafeteryalarda oturarak günün keyfini çıkardı.

İstanbul'un kalabalığından kaçtık

Edirne'de korona virüs vakasının olmamasının cezp edici olduğunu söyleyen ve İstanbul'dan Edirne'ye ziyaret için geldiğini ifade eden Ahmet Karahalil, İstanbul'un nüfusunun kalabalık olduğunu ve kalabalıktan kaçtıklarını anlattı.

Gelmemizde vaka olmaması etkili oldu

Yine İstanbul'dan gelen başka bir aile ise Edirne'de vaka olmamasının gelmelerinde etkili olduğunu vurgulayarak, Edirne'de kendilerini güvende hissettiklerini anlattı.

Büyükşehirlerden küçük illere kaçtık

İzmir'den geldiğini söyleyen bir çift ise, İzmir'de çoğunlukla kurallara uyulmadığını öne sürerek, adeta kaçtıklarını ve Edirne'de herkesin maskeyle gezdiğini görünce duygulandığını söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köy okulu öğrencisinin LGS başarısı
21 Temmuz 2020 15:30		 Arıların saldırısından su ve çamura atlayarak kurtuldu
21 Temmuz 2020 13:40
Maske takmayan İETT şoförü yolcunun üzerine yürüdü!
20 Temmuz 2020 23:17		 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki sebep belli oldu
20 Temmuz 2020 23:00
İzmir Kuş Cenneti yakınında korkutan yangın
20 Temmuz 2020 20:00		 Mersin Valiliğinden 'vinç kazası' iddiasına yalanlama
20 Temmuz 2020 18:59
Hastaneden kaçan Kovid-19'lu kadın otobüs durağında baygın halde bulundu
20 Temmuz 2020 18:33		 Düğüne katılan 11 kişinin testi pozitif çıktı
20 Temmuz 2020 17:49
41 derece sıcakta, kaldırımda yumurta pişirme denemesi başarısız oldu
20 Temmuz 2020 15:48		 Vakalar yüksek yine de maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor
20 Temmuz 2020 15:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:43 - Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü15:40 - Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama15:35 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'Pınar Gültekin' açıklaması15:30 - Emekliliğe dair 8 soru 8 cevap15:30 - Köy okulu öğrencisinin LGS başarısı15:20 - Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılını anlatıyor
15:19 - Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti15:17 - Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı15:06 - Pınar Gültekin'in ailesinin Adli Tıp önünde en acı bekleyişi14:50 - Ruslar bir kez daha Ankara'ya geliyor: Masada Sirte öne çıkacak14:28 - e-Tarım portalı yarın tanıtılacak14:22 - 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
14:15 - Altın rekor kırdı, takı takmak isteyenlerin gözdesi değişti14:11 - Pınar Gültekin cinayetinin ardından, Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti14:09 - Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimiz adamına göre değil14:07 - Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da görüştü13:59 - Gaziantep'te 6 ev karantinaya alındı
13:52 - Üniversite tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
MEB, okullar için 'seyreltilmiş model'i çalışıyor
Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı
YÖK 2020 yılı üniversite kontenjanlarını belirledi
Haluk Levent, Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi: Lütfen bağışlayın
2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Gram altın rekor tazeledi
3 Ay ertelemeli bayram kredisi
2019 yılı devlet üniversiteleri yayın sıralaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dilenci 1
Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir 1
cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim 1
böcek korkusu 1
damien comolli 1
noktayı koymak 2
denizlispor 3
ankaragücü 5
tutun kolonyasi 4
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 19 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 8 uzman personel alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam