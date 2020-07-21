TBMM Başkanı Şentop'tan 'Pınar Gültekin' açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi
|21 Temmuz 2020 15:35
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin, "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz." dedi.
Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Şentop, Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.
Mustafa Şentop, paylaşımında, "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz." ifadesine yer verdi.
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