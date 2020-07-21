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Bakan Ziya Selçuk'tan 'özel öğrenciler'e ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık olarak özel öğrencileri her alanda desteklemeleri ve onların geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlamalarının, şahsı adına kutsal bir vazife olduğunu bildirdi
 21 Temmuz 2020 15:45
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Bakan Ziya Selçuk'tan 'özel öğrenciler'e ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık olarak özel öğrencileri her alanda desteklemeleri ve onların geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlamalarının, şahsı adına kutsal bir vazife olduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Selçuk, Bakanlığın merkez binasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel öğrencilerin katılımıyla 81 ilde düzenlenen resim yarışmasında, her ilde birinci olan eserlerin bulunduğu sergiyi açtı.

Bakan Selçuk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türk milleti için çok özel bir günün anısına gerçekleştirilen resim yarışmasında, özel öğrencilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da verdiği mücadelenin ardından kazanılan demokrasi zaferinin 4. yılını büyük bir gururla andıklarını belirten Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okullarımızda gerek ders içi gerek ders dışı faaliyetlerle bu kutlu günün öğrencilerimiz tarafından daha iyi anlaşılması ve en önemlisi ders çıkarılması gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların demokrasi bilincinin gelişimi için çaba gösterdiklerine işaret eden Selçuk, "Bu çabanın ailede ve toplumumuzda bir karşılığı olmalıdır. Bu bağlamda çocuklarımızın demokrasi algısının her mecrada, çocuklarımızın olduğu her yerde, desteklenmesi bizler için kıymetlidir." değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resim sergisinde özel öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak özel öğrencilerimizi her alanda desteklemek ve onların geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlamak, şahsım ve bakanlığım adına kutsal bir vazifedir. Bakanlık olarak eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek için hayata dezavantajlarla devam eden çocuklara sahip çıkmak, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Özel çocuklarımız için 2023 Eğitim Vizyonu'nda yapacak olduğumuz çalışmaların her bir bireyin hakkını eşit şekilde koruma ve hakkı sahibine teslim etme bakış açısıyla işe başlamıştık. Bu perspektifle birçok çalışmayı öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim almaları için özveriyle gerçekleştiriyoruz."
Anadolu Ajansı
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