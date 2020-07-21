Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 406 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu sıralar 405 liradan, çeyrek altın 664 liradan, cumhuriyet altını da 2.704 liradan satılıyor
|21 Temmuz 2020 15:55
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Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 406 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın 405 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 664 lira, cumhuriyet altını da 2.704 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.839 dolar seviyesinde bulunuyor.
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