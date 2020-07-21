Pınar Gültekin'in son paylaşımı ortaya çıktı!
Muğla'da cani Cemal Metin Avcı tarafından katledilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in son paylaşımı yürek burktu.
|21 Temmuz 2020 15:58
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den acı haber geldi.
Beş gündür haber alınamayan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği öğrenilen genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda varil içinde bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf etti.
SON GÖRÜNTÜLERİ
Türkiye'yi yasa boğan olayın yankıları devam ederken Gültekin'in katledilmeden önce, arabada müzik dinlediği mutlu anları sosyal medya medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı
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