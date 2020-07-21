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Fındık işçilerine asgari 100 lira ödenecek

Yaklaşan fındık hasadı nedeniyle fındık toplama işinde çalışacak tarım işçilerine asgari 100 lira ödenecek
 21 Temmuz 2020 16:30
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Fındık işçilerine asgari 100 lira ödenecek

Yaklaşan fındık hasadı nedeniyle fındık toplama işinde çalışacak tarım işçilerine asgari 100 lira ödenecek.

Giresun Valiliği, 2020 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işinde çalışacak olan tarım işçilerine ödenecek olan ücretlerin tespiti için toplantı gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, fındık işçilerine asgari olarak 100 lira ücret ödenmesine karar verildi.

Toplantıda alınan kararlar kapsamında fındık toplama işinde çalışacak işçilere, yemek işverene ait olursa günlük 100 lira, yemek işçiye ait olursa günlük 110 lira ödenmesine karar verildi. Çuval taşıma işinde çalışacaklara ise yemek işveren ait olursa günlük 120 lira, yemek işçiye ait olursa günlük 130 lira olarak ödenmesi kararlaştırıldı. Patoz çekim ücretinin ise, ton veya saat başına 230 lira olarak ödenmesine karar verildi.
İhlas Haber Ajansı
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