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Yükseköğretim nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Yükseköğretim mi? Yükseköğrenim mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
 20 Temmuz 2020 10:51
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Yükseköğretim nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Yükseköğretim mi? Yükseköğrenim mi?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Yükseköğretim kelimesi

YÜKSEKÖĞRETİM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yükseköğretim mi, yükseköğrenim mi? olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı Yüseköğretim şeklinde olmalıdır.

Yükseköğrenim(Yanlış kullanım)

Yükseköğretim( Doğru kullanım)

Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.

Memurlar.Net
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