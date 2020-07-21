Devlet hastanesinde 10 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı
Van'ın Başkale Devlet Hastanesinde görevli 10 sağlık personelinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı
|21 Temmuz 2020 16:56
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Van'ın Başkale Devlet Hastanesinde görevli 10 sağlık personelinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.
Başkale Devlet Hastanesinde 2 gün önce yüksek ateş, öksürük ve hapşırma şikayeti olan sağlık çalışanlarının korona virüs testlerinin yapılmasının ardından virüs taşıdıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen hastane yönetimi, tüm personele test yaptırdı. Yapılan testlerin sonucunda 10 personelin korona virüs taşıdıkları ortaya çıktı.
Hastane poliklinikleri geçici olarak hizmete kapatılarak tüm hastane dezenfekte edildi. Hastanenin tamamen dezenfekte edilmesi ve ilaçlanmasının ardından poliklinikler tekrar hizmet vermeye başladı.
Korona virüs testleri pozitif çıkan sağlık çalışanlarının ise tedavisi devam ediyor.
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