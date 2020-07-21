Çeyrek altın 656 TL oldu
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 656,00 liradan işlem gördü
|21 Temmuz 2020 17:15
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 404,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 656,00 lira, Cumhuriyet altını 2.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 404,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|400,40
|400,60
|404,50
|404,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.640,00
|2.661,00
|2.666,00
|2.687,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|365,50
|369,50
|369,00
|373,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.580,00
|2.600,00
|2.605,00
|2.625,00
|Yarım Ziynet
|1.290,00
|1.300,00
|1.303,00
|1.313,00
|Çeyrek Ziynet
|645,00
|650,00
|651,00
|656,00
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