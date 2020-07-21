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Bursalı işadamı koronavirüsten öldü

Bursadaki bir iş örgütünün eski Şube Başkanı işadamı Cemil Tekin korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti
 21 Temmuz 2020 17:22
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Bursalı işadamı koronavirüsten öldü

Bursadaki bir iş örgütünün eski Şube Başkanı işadamı Cemil Tekin korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Müstakil Sanayici İş adamları Derneği Bursa Şubesi eski başkanlarından Cemil Tekin, yakalandığı Covid-19'u yenemedi. Tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Tekin, yarın Emirsultan Mezarlığı'na defnedilecek.
İhlas Haber Ajansı
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