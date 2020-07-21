Bursalı işadamı koronavirüsten öldü
Bursadaki bir iş örgütünün eski Şube Başkanı işadamı Cemil Tekin korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti
|21 Temmuz 2020 17:22
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Bursadaki bir iş örgütünün eski Şube Başkanı işadamı Cemil Tekin korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Müstakil Sanayici İş adamları Derneği Bursa Şubesi eski başkanlarından Cemil Tekin, yakalandığı Covid-19'u yenemedi. Tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Tekin, yarın Emirsultan Mezarlığı'na defnedilecek.
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