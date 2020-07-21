Geçen hafta en çok ve en az vakanın görüldüğü iller
|21 Temmuz 2020 17:59
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 13-19 Temmuz dönemi haftalık yeni tip koronavirüs (COVID-19) değerlendirme raporunu paylaştı.
VAKA ARTIŞ HIZI YÜZDE 7,7 AZALDI
Sağlık Bakanlığı haftalık yeni tip koronavirüs değerlendirme raporuna göre, geçen hafta bir önceki haftaya göre vaka artış hızı yüzde 7,7 azaldı.
6 BİN 629 YENİ VAKA
Geçen hafta 297 binden fazla test yapıldı. 6 bin 629 yeni vaka tespit edildi.
7 GÜNDE 128 VEFAT
7 günde hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 128 oldu. 3 bin 682 kişi ise taburcu edildi. Bu rakamlara göre vaka artış hızı geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 7,7 azaldı.
Türkiye'de en çok yeni vaka 25 ila 49 yaş grubunda görüldü.
EN FAZLA YENİ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER
İstanbul tek başına bin 699 yeni vaka ile yine ilk sırada yer aldı. Bin 601 yeni vaka ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İstanbul'u takip etti.
En fazla yeni vakanın görüldüğü iller şöyle sıralanıyor:
ANKARA
KONYA
KARAMAN
GEÇEN HAFTA VAKA ARTIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
Geçen hafta vaka artışının en yüksek olduğu iller ise şöyle:
MARDİN
DİYARBAKIR
GAZİANTEP
KONYA
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
En az vaka görülen iller ise şöyle:
BALIKESİR
TEKİRDAĞ
SAKARYA
DENİZLİ
Nüfusa göre vaka sayısında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi başı çekti. Onu Batı Anadolu ve İstanbul izledi.
Raporun tamamı için tıklayınız...
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19'a yakalanan profesör kendi kendini tedavi etti
21 Temmuz 2020 19:43
|'Toplu ve kapalı alanlarda koronavirüs riski 3 kat artıyor'
21 Temmuz 2020 19:20
|Devlet hastanesinde 10 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı
21 Temmuz 2020 16:56
|İyileşen Kovid hastasından alınan 'plazma'nın yolculuğu
20 Temmuz 2020 23:36
|Bir milletvekilinin daha testi pozitif çıktı
20 Temmuz 2020 22:42
|Dr. Corut: Önlemlerin kaldırılması rehavete düşürmemeli
20 Temmuz 2020 22:27
|Son üç günde vaka sayısı en yüksek ve en düşük 5 il
20 Temmuz 2020 20:04
|Yeni vaka sayısı bir haftadır 900 sınırında
19 Temmuz 2020 20:11
|Belediye Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
19 Temmuz 2020 16:30
|Koronavirüs 10-19 yaş aralığındaki kişilerde de hızla yayılıyor
19 Temmuz 2020 15:36