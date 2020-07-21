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Geçen hafta en çok ve en az vakanın görüldüğü iller

Sağlık Bakanlığı 13-19 Temmuz dönemi haftalık yeni tip koronavirüs (COVID-19) değerlendirme raporunu paylaştı
 21 Temmuz 2020 17:59
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Geçen hafta en çok ve en az vakanın görüldüğü iller

Sağlık Bakanlığı 13-19 Temmuz dönemi haftalık yeni tip koronavirüs (COVID-19) değerlendirme raporunu paylaştı.

VAKA ARTIŞ HIZI YÜZDE 7,7 AZALDI

Sağlık Bakanlığı haftalık yeni tip koronavirüs değerlendirme raporuna göre, geçen hafta bir önceki haftaya göre vaka artış hızı yüzde 7,7 azaldı.

6 BİN 629 YENİ VAKA

Geçen hafta 297 binden fazla test yapıldı. 6 bin 629 yeni vaka tespit edildi.

7 GÜNDE 128 VEFAT

7 günde hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 128 oldu. 3 bin 682 kişi ise taburcu edildi. Bu rakamlara göre vaka artış hızı geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 7,7 azaldı.

Türkiye'de en çok yeni vaka 25 ila 49 yaş grubunda görüldü.

EN FAZLA YENİ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

İstanbul tek başına bin 699 yeni vaka ile yine ilk sırada yer aldı. Bin 601 yeni vaka ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İstanbul'u takip etti.

En fazla yeni vakanın görüldüğü iller şöyle sıralanıyor:

ANKARA

KONYA

KARAMAN

GEÇEN HAFTA VAKA ARTIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Geçen hafta vaka artışının en yüksek olduğu iller ise şöyle:

MARDİN

DİYARBAKIR

GAZİANTEP

KONYA

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

En az vaka görülen iller ise şöyle:

BALIKESİR

TEKİRDAĞ

SAKARYA

DENİZLİ

Nüfusa göre vaka sayısında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi başı çekti. Onu Batı Anadolu ve İstanbul izledi.

Raporun tamamı için tıklayınız...
Memurlar.Net
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