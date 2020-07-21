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MHP Ordu İl Başkanından 'Cemal Enginyurt' istifası

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı
 21 Temmuz 2020 18:05
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MHP Ordu İl Başkanından 'Cemal Enginyurt' istifası

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, partisinin il binasında düzenlediği toplantıda, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Köksal Yılmaz, "Sayın vekilimizin cuma günü ve cumartesi günü ilçe gezilerimiz de dahil televizyon programında Sayın Tarım Bakanı'na, AK Parti hükümetine Ordulunun sorununu anlatan bir konuşmasından dolayı genel merkezimizin, sayın milletvekilimiz hakkında yapmış olduğu ihraç talebine karşı biz de MHP Ordu İl Başkanı olarak, ben Köksal Yılmaz olarak bu tepkiye duyarsız kalmak istemiyorum. Ne ihale istedik, ne iş istedik, ne taşeronluk istedik. Sadece MHP'ye 83 bin oy vererek TBMM'ye gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığından bugün itibarıyla istifa ediyorum." dedi.

Helallik isteyen Yılmaz, "Basın mensubu arkadaşlarımız, kurumlarımız, yönetici arkadaşlarımızdan helallik istiyorum. Çok fazla konuşmayacağım. Hakkınızı helal edin. Biz onurlu insanlarız. Liderimizin emrindeyiz, teşkilatımızın emrindeyiz. Görevler değişir, makamlar baki değil. Biz anamızdan il başkanı olarak doğmadık. 7 yıldan beri görev yaptık. Kırmıştırız, dökmüştürüz. Ben herkesten helallik istiyorum." diye konuştu.

Köksal Yılmaz, bir gazetecinin, "Yönetim de istifa etti mi?" sorusuna, "Ben MHP Ordu İl Başkanı olarak, Köksal Yılmaz olarak istifa ettim. Yönetici arkadaşlarımız görevinin başındadır. Onu genel merkez ve teşkilat takdir eder. Onların bilgisinde devam ederlerse devam ederler. Etmezlerse, kendileri bilirler. Ben bütün yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

"Ne dedik biz; 'Fındık para etsin' dedik, değil mi? 'Birileri fındığın üzerinde oyun oynuyor' dedik. Yanlış bilgilendiriyorlar. Herhangi bir şey istemedik, talep etmedik" ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Birilerinin dediği oldu ama şunu söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın içinde Türkiye'de 81 il içinde en çok savunan sayın vekilimiz olmuştur. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Adamlığını göstermiştir, adam gibi dik durmuştur, hem genel başkanının yanında, hem partisinin yanında, hem arkadaşlarının yanında. Biz onunla beraber geldik, onunla beraber bırakıyoruz. Ben bütün arkadaşlarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
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