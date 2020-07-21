Sosyal medya düzenlemesi neler getiriyor?

Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal ağ platformlarının yaygın olarak kullanıldığı ülkemizde, sosyal ağları yeni bir süreç bekliyor.

Sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurmaması nedeniyle vatandaşların yaşadığı sorunlar, meclise sunulan teklifle giderilmeye çalışılacak.

Vatandaşlarımızın birçoğu tarafından kullanılan, ancak bugüne kadar kanunda herhangi bir tanımlaması bulunmayan sosyal ağlar Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda kalacaklar.

TEMSİLCİ TÜZEL KİŞİ VEYA GERÇEK KİŞİ OLABİLECEK!

Teklifle sosyal ağlar isterlerse tüzel kişilik kurup Türkiye'de temsilci bulundurabilecekler. İsterlerse gerçek kişiyi de temsilci olarak bulundurmakla birlikte teklifte bu kişinin Türk vatandaşı olma zorunluluğu getirildi. Vatandaşlar kişilik hakları ve özel hayata ilişkin başvurularını rahatlıkla yapabilmeleri adına bu kişinin iletişim bilgileri, kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde sosyal ağın internet sitesinde yayınlanacak. Böylece vatandaşlarımızın muhatap bulma sorunları giderilecek.

SOSYAL MEDYA KAPANMAYACAK!

Meclise sunulan teklifle sosyal ağlar, herhangi bir kapanma süreci yaşamayacaklar. Ancak temsilci bulundurmama konusunda ısrar ederlerse, temsilci bulundurana kadar beş aşamalı bir formülle temsilci bulundurmaya zorlanacak. Buna göre, ilk etapta, verilen otuz günlük süre sonunda temsilci bulundurmamaları halinde 10 milyon TL, ikinci otuz günlük süre sonunda 30 milyon TL idari para cezası kesilmesi öngörülüyor.

Üçüncü aşamada, reklam yasağı getirilerek temsilci bulundurmaya zorlanacaklar.

Dördüncü aşamada, yüzde elli oranında internet trafiği bant genişliğinin daraltılması hususunda hakimlik kararı uygulanacak.

Beşinci aşamada ise, sosyal ağın niteliği dikkate alınarak, yüzde 90 oranına kadar bant genişliğinin daraltılması hususunda hakim karar verecek.

Sosyal ağlar temsilci bulundurdukları takdirde, 10 milyon TL idari para cezası tahsil edilecek ve sosyal ağa ilişkin daha önce verilmiş bütün kısıtlamalar ortadan kaldırılacak.

Meclise sunulan teklifle sosyal ağların kapanması yerine temsilci bulundurmama konusunda ısrarları kırılmaya çalışılacak.

"POSTAYLA TEBLİGATA SON!"

BTK tarafından halen uygulanan yöntemle yasadışı içerikler bildirim usulüyle elektronik ortamda iletilmekteyken, bu yöntem tebligat hususuna da uyarlandı. Buna göre, dijital ortamın doğasına uygun bir şekilde tebligat yöntemi geliştirilerek sosyal ağlara e-tebligat yapılabilecek.

HAKİM KARARIYLA UNUTULMA HAKKI GELİYOR...

Meclise sunulan taslak teklifle hakimin, kişilik hakları ihlal edilen kişilere ilişkin vermiş olduğu kararlarda arama motorlarına da bildirim yapılarak ilgili içerikle kişilerin isimlerinin arama motorlarından çıkartılması sağlanacak. Halen hakimlik kararına konu edilip erişimi engellenen ve içerikten çıkartılan yayınlar arama motorlarında arandıklarında içeriğe kısmen ulaşılabildiğinden, vatandaşların uğramış oldukları kişilik hakları ihlalleri tam olarak sona erdirilememişken, bu düzenlemeyle tam bir hukuki koruma sağlanmış olacak.

VATANDAŞ TALEPLERİ 48 SAAT İÇERİSİNDE KARŞILANACAK!

Vatandaşlar, kişilik haklarını ve itibarlarını hedef alan içeriklere ilişkin olarak doğrudan ilgili sosyal ağ sağlayıcısına başvurarak ihlalin giderilmesini isteyebilecekler.

Sosyal ağ sağlayıcılar, vatandaşların ihbarlarını 48 saat içerisinde değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaklar.

Özellikle sahte hesap kullanımının bu denli arttığı, kişilik şeref ve itibarını lekeleyecek paylaşımların çok kolay ve denetimden uzak bir şekilde yayılabildiği bir ortamda, yapılacak düzenlemeyle Türkiye'den milyarlarca dolar para kazanan sosyal ağ sağlayıcılar kullanıcı haklarına karşı daha duyarlı olmak zorunda kalacaklar.

6 AYDA BİR RAPORLAYACAKLAR

Sosyal medya şirketleri Türk vatandaşlarının taleplerine ilişkin altı ayda bir raporlama yapacaklar. Yapılan bu raporlamalar, başvuruyu yapan vatandaşlarla kişisel olarak ilişkilendirilemeyecek şekilde BTK'ya sunulacak.

VERİLERİN TÜRKİYEDE KALMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK

Yapılan teklifle, sosyal ağların Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de tutması hedeflenerek bu konuda gerekli tedbirleri almaları yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğün Türkiye'deki veri merkezi sektörünü hareketlendirmesi bekleniyor.

İFADE VE HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ERİŞİM ENGELLEME YERİNE ÖNCELİKLE İÇERİK ÇIKARMA GELİYOR

5651 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle erişim engelleme ifadesinin yanına içerik çıkarma ifadeleri getirilerek tamamen erişim engelleme yerine öncelikle içerik çıkarma yükümlülüğü getiriliyor. Böylelikle internet sitelerinin içerisinde yer alan ve suç içermeyen diğer içeriklere erişilebilecek.

SOSYAL AĞLARA 3 AYLIK SÜRE

Yapılan teklif Meclisten geçtiği takdirde sosyal ağların 3 aylık hazırlık döneminden sonra gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi bekleniyor. Kanunun uygulamasına ilişkin ayrıntılar BTK tarafından çıkarılacak usul ve esaslarda belirtilecek.