Sağlık Bakan Yardımcısı: Türkiye'ye ilk vaka İtalya'dan geldi
Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak bilgi verdi. Meşe, Türkiye'ye ilk vakanın İtalya'dan geldiğini söyledi.
|21 Temmuz 2020 18:21
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Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe , Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair bilgi verdi.
Bakan Yardımcısı Meşe Türkiye'ye ilk vakanın İtalya'dan geldiğini söyledi.
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