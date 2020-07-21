1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık duyurdu... Yarın 81 ilde denetim var

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 22 Temmuz'da valilerin yönetimi ve koordinasyonunda "Kovid- 19 Tedbirleri Denetimi" yapılacağını bildirdi
 21 Temmuz 2020 18:29
Yazdır

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 22 Temmuz'da valilerin yönetimi ve koordinasyonunda "Kovid- 19 Tedbirleri Denetimi" yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 ilin valiliklerine "Kovid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderildiği belirtildi.

Sürdürülen "kontrollü sosyal hayat" döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla valiliklerin talimatlandırıldığına işaret edilen açıklamada, daha önce illere gönderilen ve her bir iş yeri ile faaliyet alanı için alınması gereken önlemlerin belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları gibi yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklarda, valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 22 Temmuz Çarşamba günü denetimler gerçekleştirileceği vurgulandı.

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacağına işaret edildi.

Denetim ekiplerinde her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb) ile meslek odalarının temsilcilerinin de yer alacağına dikkati çekilen açıklamada, valilikler ve kaymakamlarca denetimlerle ilgili gerekli planlamaların yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sabiha Gökçen'de PCR test merkezi hizmete girdi
21 Temmuz 2020 19:33		 İçişleri Bakanlığı okey ve tavla oynanan yerleri unuttu
21 Temmuz 2020 18:51
Geçen hafta en çok ve en az vakanın görüldüğü iller
21 Temmuz 2020 17:59		 Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı
21 Temmuz 2020 15:17
e-Tarım portalı yarın tanıtılacak
21 Temmuz 2020 14:28		 Gaziantep'te 6 ev karantinaya alındı
21 Temmuz 2020 13:59
Define Arama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
21 Temmuz 2020 13:42		 Aile Bakanlığı Pınar Gültekin davasına müdahil olacak
21 Temmuz 2020 12:53
MSB'de yoğun diplomasi trafiği
21 Temmuz 2020 12:36		 Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı
21 Temmuz 2020 12:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:43 - Kovid-19'a yakalanan profesör kendi kendini tedavi etti19:36 - Kaplumbağalar belediyenin maskotu oldu19:33 - Sabiha Gökçen'de PCR test merkezi hizmete girdi19:31 - 2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasına çirkin saldırı!19:28 - MHP'li Yalçın'dan 'kimlik siyaseti' açıklaması19:25 - Bahçesine güneş paneli kurdu, faturalardan kurtuldu
19:20 - 'Toplu ve kapalı alanlarda koronavirüs riski 3 kat artıyor'19:18 - 'Ayasofya'da kayıp eserler var' iddialarına yanıt19:14 - 300 yıllık tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak18:58 - Z kuşağının en büyük sınavı 'yalnızlık'18:57 - Sağlık ordusu gece gündüz nöbette18:51 - İçişleri Bakanlığı okey ve tavla oynanan yerleri unuttu
18:50 - Kurban Bayramında düğünü olacaktı, şehit düştü18:46 - Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi18:38 - Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi18:29 - Bakanlık duyurdu... Yarın 81 ilde denetim var18:27 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:21 - Sağlık Bakan Yardımcısı: Türkiye'ye ilk vaka İtalya'dan geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri
MEB, okullar için 'seyreltilmiş model'i çalışıyor
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti
Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
YÖK 2020 yılı üniversite kontenjanlarını belirledi
Haluk Levent, Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi: Lütfen bağışlayın
2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Gram altın rekor tazeledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damien comolli 1
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik 4
19.07.2020 ç.rizespor vs malatyaspor maçı 5
erzurumspor 2
telefonun şarjını bitiren davranışlar 1
Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir 1
dünya fenerbahçeliler günü 1
ankaragücü 5
yurtiçi kargo 1
gülmek 1
SON İLANLAR
Kapadokya Alan Başkanlığı 12 personel alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 19 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 8 uzman personel alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam