Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi
|21 Temmuz 2020 18:38
|Yazdır
Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti.
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirdi.
TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ İDDİASI
Yunan kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiğini öne sürdü.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndüğü vurgulandı.
20 GÜN ÖNCE LİBYA AÇIKLARINDA TATBİKAT DÜZENLENDİ
Türk Deniz Kuvvetleri, 7 Temmuz tarihinde Libya açıklarında yapacağı tatbikat için NAVTEX ilan etmişti. Tatbikatın gerçekleşeceği alanların adları Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak belirlenmişti. Doğu Akdeniz'de geçen ay Türk Hava Kuvvetleri ile dev bir tatbikata imza atan Deniz Kuvvetleri, bölgedeki hakim güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.
20 GÜN ÖNCE LİBYA AÇIKLARINDA TATBİKAT DÜZENLENDİ
Türk Deniz Kuvvetleri, 7 Temmuz tarihinde Libya açıklarında yapacağı tatbikat için NAVTEX ilan etmişti. Tatbikatın gerçekleşeceği alanların adları Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak belirlenmişti. Doğu Akdeniz'de geçen ay Türk Hava Kuvvetleri ile dev bir tatbikata imza atan Deniz Kuvvetleri, bölgedeki hakim güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.
NAVTEX NEDİR?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MHP'li Yalçın'dan 'kimlik siyaseti' açıklaması
21 Temmuz 2020 19:28
|'Ayasofya'da kayıp eserler var' iddialarına yanıt
21 Temmuz 2020 19:18
|MHP Ordu İl Başkanından 'Cemal Enginyurt' istifası
21 Temmuz 2020 18:05
|Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılını anlattı
21 Temmuz 2020 16:25
|Bakan Yardımcısı Meşe: PCR testi yüzde 90 güvenli
21 Temmuz 2020 16:03
|Bakan Çavuşoğlu: Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür
21 Temmuz 2020 15:59
|TBMM Başkanı Şentop'tan 'Pınar Gültekin' açıklaması
21 Temmuz 2020 15:35
|Ruslar bir kez daha Ankara'ya geliyor: Masada Sirte öne çıkacak
21 Temmuz 2020 14:50
|Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimiz adamına göre değil
21 Temmuz 2020 14:09
|Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da görüştü
21 Temmuz 2020 14:07