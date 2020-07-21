1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurban Bayramında düğünü olacaktı, şehit düştü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir, memleketi Karaman'da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında defnedildi. Şehidin nişanlı olduğu ve Kurban Bayramında düğün yapacağı öğrenildi
 21 Temmuz 2020 18:50
Yazdır

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir, memleketi Karaman'da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında defnedildi. Şehidin nişanlı olduğu ve Kurban Bayramında düğün yapacağı öğrenildi.

Şehit Demir'in naaşı, askeri uçakla ilk olarak Konya'ya, buradan da defnedilmek üzere karayolu ile Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyüne getirildi. Şehidin cenazesi helallik alınmak üzere babasının evine son kez getirildi. Cenazenin baba ocağına getirilişi sırasında ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından, korona virüs tedbirleri nedeni ile köyün eski ilkokulu meydanında ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi şehidin babası Musa Demir ve annesi Şengül Demir, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Şengül Demir, "Beni sığdırın o tabuta, sesimi duysun" diyerek feryat etti.

Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, askeri yetkililer, ilçe ve belde belediye başkanları, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Mustafa Ahmet Demir'in cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşı ve dualarla köy mezarlığına defnedildi.

Şehit düşen Mustafa Ahmet Demir'in nişanlı olduğu ve 10 gün sonra Kurban Bayramında düğünü olacağı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'a yakalanan profesör kendi kendini tedavi etti
21 Temmuz 2020 19:43		 Bahçesine güneş paneli kurdu, faturalardan kurtuldu
21 Temmuz 2020 19:25
'Toplu ve kapalı alanlarda koronavirüs riski 3 kat artıyor'
21 Temmuz 2020 19:20		 Z kuşağının en büyük sınavı 'yalnızlık'
21 Temmuz 2020 18:58
Sağlık Bakan Yardımcısı: Türkiye'ye ilk vaka İtalya'dan geldi
21 Temmuz 2020 18:21		 Pınar Gültekin'in son paylaşımı ortaya çıktı!
21 Temmuz 2020 15:58
Altın rekor kırdı, takı takmak isteyenlerin gözdesi değişti
21 Temmuz 2020 14:15		 Ayasofya Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor
21 Temmuz 2020 13:21
Hipertansiyon hastalarına yaz uyarısı!
21 Temmuz 2020 11:31		 Suriyeli aile ikiz kızlarına 'Aya' ve 'Sofya' adını verdi
21 Temmuz 2020 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:43 - Kovid-19'a yakalanan profesör kendi kendini tedavi etti19:36 - Kaplumbağalar belediyenin maskotu oldu19:33 - Sabiha Gökçen'de PCR test merkezi hizmete girdi19:31 - 2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasına çirkin saldırı!19:28 - MHP'li Yalçın'dan 'kimlik siyaseti' açıklaması19:25 - Bahçesine güneş paneli kurdu, faturalardan kurtuldu
19:20 - 'Toplu ve kapalı alanlarda koronavirüs riski 3 kat artıyor'19:18 - 'Ayasofya'da kayıp eserler var' iddialarına yanıt19:14 - 300 yıllık tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak18:58 - Z kuşağının en büyük sınavı 'yalnızlık'18:57 - Sağlık ordusu gece gündüz nöbette18:51 - İçişleri Bakanlığı okey ve tavla oynanan yerleri unuttu
18:50 - Kurban Bayramında düğünü olacaktı, şehit düştü18:46 - Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi18:38 - Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi18:29 - Bakanlık duyurdu... Yarın 81 ilde denetim var18:27 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:21 - Sağlık Bakan Yardımcısı: Türkiye'ye ilk vaka İtalya'dan geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Gültekin'i öldüren katilin ilk ifadeleri
MEB, okullar için 'seyreltilmiş model'i çalışıyor
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti
Restoran, kafe ve kahvehane kısıtlamaları kaldırıldı
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
YÖK 2020 yılı üniversite kontenjanlarını belirledi
Haluk Levent, Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi: Lütfen bağışlayın
2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Gram altın rekor tazeledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19.07.2020 ç.rizespor vs malatyaspor maçı 5
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
erzurumspor 2
Fındığın italyanların eline geçmesi 2
telefonun şarjını bitiren davranışlar 1
ptt kargo 2
reklamlardan nefret etmek 1
ankaragücü 5
netflix'in türkiye'den ayrılması 3
msü'yü kazanan kız için kına gecesi düzenlenmesi 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam